Odpadli sneg s tovornjaka povzročil prometno nesrečo

Na hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino je zjutraj s ponjave tovornega vozila odpadel večji kos zmrznjenega snega. Ta je padel na vetrobransko steklo vozila, ki je prehitevalo tovornjak, in ga razbil. Zaradi storitve prekrška je bila vozniku tovornjaka izrečena denarna kazen, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

icon-expand Sneg na tovornjaku (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock Iz PU Nova Gorica so sporočili, da je tovorno vozilo s pripetim priklopnim vozilom vozil 44-letni državljan Filipinov. Po levem prometnem pasu je tovornjak prehitevala 28-letna voznica osebnega avtomobila. Takrat je s ponjave tovornjaka na vetrobransko steklo osebnega vozila padel večji kos zmrznjenega snega in ga razbil. Zaradi odgovornosti za storitev prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa je bila tujemu vozniku izrečena globa oz. denarna kazen, so sporočili s PU Nova Gorica. Skladno z določbami prometne zakonodaje namreč na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, so še dodali na PU Nova Gorica. Voznike pri tem ponovno opozarjajo, da je treba pred vožnjo dobro očistiti vozilo, vključno z vsemi stekli.