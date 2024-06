Odrasli in otroci prišli v trgovino, nagrabili izdelke in odšli brez plačila

V petek dopoldne je v trgovino v Šentjerneju prišla skupina dvanajstih oseb, tako odraslih kot otrok, izkoristila odsotnost varnostnika in zasedenost trgovk, si nabrala za sedaj še neznano število artiklov in trgovino zapustila brez plačila, je sporočili Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto.

Odpeljali so se s črnim audijem celjskih tablic in zeleno astro krških tablic, koliko so odnesli, še ugotavljajo.

Podobno se je zgodilo še zvečer, nekaj minut pred zaprtjem, in v soboto dopoldne, ko je v trgovino v Šentjerneju ponovno prišlo več oseb in se zakadilo med police. V petek zvečer so kljub posredovanju varnostnika pokradli za zdaj še neznano količino artiklov in se razbežali, v soboto dopoldne pa so nekaj plačali, nekaj pa odnesli brez plačila, je opis dogajanja nadaljeval Perc.

Policisti iz Šentjerneja so ob pomoči policistov sosednjih policijskih postaj v soboto dopoldne kmalu po dejanju izsledili šest osumljencev, ki jih bodo po preučitvi posnetkov videonadzora in zaključeni preiskavi kazensko ovadili. Za petek zvečer bodo uvedli tudi postopek o prekršku, ker niso upoštevali ukazov varnostnika. V enem od postopkov je 34-letnik tudi grozil policistu, zato ga bodo kazensko ovadili še za grožnje.

V soboto popoldne in zvečer se je na območju Šentjerneja poleg domačih policistov preventivno zadrževalo še več policistov iz drugih območij Policijske uprave Novo mesto.

Na delu prijeli štiri osumljence

V nedeljo ob enih ponoči so štiri osebe vlomile v bar ob reki Krki v Velikih Malencah. V hitri akciji so brežiški policisti, ob pomoči policistov iz Sevnice in policistov iz Obrežja, na kraju prijeli štiri osebe, stare 14, 16 in 19 let in jih odpeljali na policijsko postajo. V delo so se vključili tudi kriminalisti novomeške policijske uprave.

Otroka kradla, mama ju je čakala

V nedeljo okoli pol sedme popoldne, pa so prav tako v Šentjerneju opazili dve mlajši osebi, ki sta preplezali ograjo trgovskega centra in nekaj odnesli ven. Kmalu so ugotovili, da gre za dva otroka iz okolice Šentjerneja, ki sta ju v avtu zunaj čakali mama in še ena odrasla oseba. Odnesli naj bi sicer samo star papir, je sporočil Perc. V ponedeljek bodo bolj točno vedeli, kaj so odnesli in na podlagi tega izvedli ustrezen ukrep, obvestili pa tudi center za socialno delo, je dodal.

V Novem mestu ukradli za 1600 evrov parfumov

Novomeški policisti so se v petek odzvali na klic o tatvini v enem od trgovskih centrov v Novem mestu. Tam so namreč zaznali, da je kakšno uro pred prijavo prišlo do tatvine parfumov – po prvih ugotovitvah sta dva storilca v nahrbtnik skrila štirinajst parfumov, v vrednosti več kot 1600 evrov in odšla brez plačila.