Odrezana roka zavarovana s šestimi policami, obravnavali tudi primer odrezanega prsta

Je pa zgodba šokirala tudi zavarovalnice. "Se potem sprašujem, ali ne bi ta oseba morda umrla zaradi maksimiziranja izkupička, izplena. To me kar zgrozi," pravi Peršak.

Oče Sebastiena Abramovega, slednji se je sicer nekoč imenoval Sebastjan Colarič ter se izdajal za policista in študenta kriminalistike, pravi, da je njegov sin na slaba pota zašel, ker je "imel slabo družbo". "Takrat je šla zgodba samo navzdol, takrat je imel Sebastjan tudi denar, ne vem na kakšen način."

Sledil je osebni stečaj in zadolževanje, upravitelji so na dražbi prodali njegovo stanovanje v Ljubljani. "Tudi na okrajnem sodišču so mu sodili. Zaradi finančne goljufije. Ne bom rekel, da ni sposoben tega narediti. Je," pravi Gorazd Colarič, ki je sicer prav tako med osumljenimi v primeru zavarovalniške goljufije, a krivdo zavrača.

Kaj se je v razvpitem primeru odrezane roke dejansko dogajalo, kriminalisti ugotavljajo tudi v sodelovanju z zavarovalnicami. "So poizvedovali po dokaj visokih zneskih, kar je praviloma tudi razlog, da strokovne službe, ki ocenjujejo tveganja, malce zastrižejo z ušesi," pravi Peršak.



Da je šlo za skrbno načrtovano goljufijo pa je pred kamerami potrdil tudi Gorazd Colarič: "Ona je prinesla list - "vi boste to rekli, tole kar piše". Sebastjan pa mi je grozil - oče če ne boš tega naredil, te bom ..."



Predložitev neresničnih podatkov zavarovalnici se sicer pri nas kaznuje s kaznijo do enega leta zapora. "Če se združi več oseb oziroma če pride do velike premoženjske koristi potem je predvidena kazen zapora do 8 let," razlaga Drago Menegalja z NPU.

Sicer pa to ni prvi primer, ko si je nekdo za zavarovalnino odrezal del telesa. Podobnega "podviga" se je pred leti lotil tudi moški, ki si je po sklenitvi zavarovanja, odrezal prst. "Vendar se je izkazalo, da je preveč gladek rez in da to ne bi moglo nastati z neko motorno žago, ki ima zobe in raztrga tkivo,"pravi Peršak.

