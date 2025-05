Odrinil ga je, ga pošprical s solzivcem in mu ukradel uro

Ljubljanski policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini na območju Iga, kjer se je neznani storilec dogovoril za nakup ure, nato pa ob srečanju oškodovanca odrinil, zoper njega uporabil solzivec in z odtujeno uro v vrednosti nekaj tisoč evrov pobegnil.

Oškodovancu, ki je bil v dogodku lažje poškodovan, je bila nudena zdravniška pomoč. "Opis storilca: moški star okoli 35 let, srednje postave, visok med 180 in 185 cm, s črno brado, oblečen v kratke jeans hlače, črno jopo s kapuco, nosil je sončna očala in črno kapo s šiltom, govoril je slovensko," so storilca opisali na Policiji.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o tatvini.