Odrinil je prodajalko in ukradel nekaj sto evrov gotovine

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin v Zagorju ob Savi. Ugotovili so, da je neznani storilec okoli 18 ure pri stopil za prodajni pult, medtem ko je plačeval izdelke. Pri tem je odrinil prodajalko in iz blagajne vzel nekaj sto evrov gotovine, nato pa zbežal. Nihče v dogodku ni bila poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo in podajajo opis neznanca: moški star okoli 30 let, visok 180 cm, kratkih temno rjavih las, oblečen v črno jopo, modro trenirko – spodnji del, obut v svetle superge.

Policisti Policijske postaje (PP) Zagorje ob Savi pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale pri uspešni preiskavi kaznivega dejanja ter prijetju neznanega osumljenca, da o tem obvestijo PP Zagorje ob Savi na teefonsko številko: 03 56 83 400 ali se zglasijo osebno, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije: 080 1200.