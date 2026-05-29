Odšel k znancu na obisk, ta mu je ukradel denarnico

V poznih večernih urah so bili policisti PU Koper obveščeni o tatvini. 38-letnik je v dom na obisk sprejel 52-letnega znanca, doma iz okolice Kopra. 38-letnik mu je iz hlač vzel denarnico, v kateri je imel 200 evrov, osebne dokumente in bančno kartico.

Ko je oškodovanec zahteval, da mu storilec denarnico vrne, ga je ta prijel za majico in ga s pestjo udaril v predel obraza.

52-letni oškodovanec je dom znanca po tem zapustil in podal prijavo. Policisti so storilcu na kraju odvzeli prostost, opravili ogled kraja in mu zasegli ukradene predmete.

Zoper njega bo napisana kazenska ovadba.