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Črna kronika

Odšel k znancu na obisk, ta mu je ukradel denarnico

Koper, 29. 05. 2026 14.34 pred 27 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
N.V.
Policija

Redko se zgodi, da greš h komu na obisk, nazaj pa se vrneš brez denarnice. Prav to pa se je zgodilo 52-letniku iz Kopra, ko je odšel na obisk k znancu. Ta ga je okradel in mu vzel denarnico, skupaj z denarjem, osebnimi dokumenti in bančno kartico.

V poznih večernih urah so bili policisti PU Koper obveščeni o tatvini. 38-letnik je v dom na obisk sprejel 52-letnega znanca, doma iz okolice Kopra. 38-letnik mu je iz hlač vzel denarnico, v kateri je imel 200 evrov, osebne dokumente in bančno kartico.

Slovenska policistka
Slovenska policistka
FOTO: Bobo

Ko je oškodovanec zahteval, da mu storilec denarnico vrne, ga je ta prijel za majico in ga s pestjo udaril v predel obraza.

52-letni oškodovanec je dom znanca po tem zapustil in podal prijavo. Policisti so storilcu na kraju odvzeli prostost, opravili ogled kraja in mu zasegli ukradene predmete.

Zoper njega bo napisana kazenska ovadba.

rop tatvina pu koper
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KOMENTARJI5

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YouRangMyLord
30. 05. 2026 12.10
Danes zjutraj v Pivki, dva Maročana, z urejenim statusom v Sloveniji - vlomila v avtomobil iz denarnice ukradla denar. Pripeljala sta se z ukradenima kolesoma. Lastnica ob videnju tatvine iz denarnice na dvorišču ob štirih sjutraj poklicala policijo. Nato ju je lastnik sam ob pol šestih zjutraj izsledil v Pivki. Ni šla policija v akcijo, alstnik je šel sam za njiuma !. Ma denarna kaazen in izgon iz države in doživljenska prepoved vstopa v Slovenijo. kaj bomo to futrali po slovenskih zaporih na naš davkoplačevalski denar.
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
30. 05. 2026 09.18
Mimogrede, objavljena sta dva članka o isti nesreči.
Odgovori
+4
4 0
Masturbator
29. 05. 2026 16.10
slovenci pac.
Odgovori
-1
4 5
devlon
29. 05. 2026 15.40
Izgleda, da sta bila ful tesna prijatelja
Odgovori
+11
11 0
toncek baloncek
29. 05. 2026 15.28
Nevem vsi vemo da so to drogerasi, ne zavajt ljudi kot da so to normlani ljudje, lp
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+8
11 3
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