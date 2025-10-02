Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Odšel na jadranje, nihče ne ve, kje je

Spodnje Dule, 02. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Svojci od torka pogrešajo 62-letnega Jožefa Bučarja iz Spodnjih Dul v Krškem. "Pogrešani naj bi 19. 9. 2025 odšel na jadranje v Republiko Hrvaško. Kam točno je šel, se ne ve," je sporočila novomeška policija.

Jožef Bučar
Jožef Bučar FOTO: PU Novo mesto

Policija že izvaja aktivnosti za njegovo izsleditev, a 62-letnika še niso našli. Vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, na Policijo prosijo, naj jim to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

pogrešana oseba Jožef Bučar Krško Hrvaška
Naslednji članek

37-letnega delavca med gradbenimi deli zasula zemlja

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256