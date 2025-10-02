Policija že izvaja aktivnosti za njegovo izsleditev, a 62-letnika še niso našli. Vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, na Policijo prosijo, naj jim to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
Črna kronika
Odšel na jadranje, nihče ne ve, kje je
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
Svojci od torka pogrešajo 62-letnega Jožefa Bučarja iz Spodnjih Dul v Krškem. "Pogrešani naj bi 19. 9. 2025 odšel na jadranje v Republiko Hrvaško. Kam točno je šel, se ne ve," je sporočila novomeška policija.