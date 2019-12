Občan v gozdu našel odskočno mino in jo prinesel do ceste

Mariborski operativni komunikacijski center je bil v nedeljo okoli 10.35 obveščen o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva (NUS). Občan je v gozdu iz smeri Maribora proti Miklavžu našel dva kosa NUS. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so zbiranjem obvestil ugotovili, da je občan nevarna sredstva našel približno 300 metrov v notranjosti gozda in jih prinesel do Ptujske ceste.

O najdbi je bila obveščena pristojna enota za neeksplodirana ubojna sredstva. Ugotovljeno je bilo, da je eden od najdenih kosov odskočna mina.

Policisti opozarjajo, da so ob nestrokovnem prenašanju tovrstne najdbe zelo nevarne, morebitne najditelje pa pozivajo, da v primeru najdbe neeksplodirana ubojna sredstva ne premikajo ali prenašajo, saj je takšno početje izredno nevarno.

Najditelj naj si zapomni kraj, ga morebiti označi in se nato oddalji. O najdbi naj nemudoma obvesti pristojne službe na interventno številko 112 ali 113, so še zapisali policisti.