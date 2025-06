Odtujili več kot 80 tisoč evrov: spletni goljufi kot 'bančni uslužbenci'

Novogoriške policiste so obvestili o spletni goljufiji na škodo gospodarske družbe, ki so ji z računa odtujili več kot 22 tisoč evrov. Ajdovski policisti pa so obravnavali primer večkratne zlorabe transakcijskega računa podjetja za dobrih 60 tisoč evrov. Policija opozarja na povečano število goljufij.