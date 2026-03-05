Naslovnica
Črna kronika

Odzval se je na kripto oglas, ostal brez 130.000 evrov

Maribor , 05. 03. 2026 09.52 pred 37 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
Kriptogoljufija

Mariborski policisti obravnavajo primer goljufije s kriptovalutami, pri čemer je bil moški z območja Slovenske Bistrice, ki se je odzval na oglas glede prodaje kriptovalut, oškodovan za več kot 100.000 evrov.

Moški se je v začetku leta odzval na oglas za nakup kriptovalut in prejel klic neznanca, ki ga je prepričal, da vloži finančna sredstva, v nadaljevanju pa je prejemal elektronska obvestila s podatki o tem, kam naj nakazuje finančna sredstva, da bi prejel izplačan dobiček. Skupno je nakazal dobrih 130.000 evrov, so sporočili s PU Maribor. 

Spletna prevara
Spletna prevara
FOTO: Shutterstock

V zadnjem času se pojavljajo goljufije, ki obljubljajo hitre in visoke zaslužke. Bodite previdni in ne nasedajte. Policija je nenehno opozarja na spletne goljufije, ki se začnejo prav z obljubami o lahkem zaslužku in visokimi donosi, običajno z vlaganjem sredstev v virtualne valute. Policisti take primere obravnavajo vsakodnevno, opozarjajo. 

Storilcem je v pomoč tudi trend naraščanja vrednosti ter s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdorkoli na lahek način, brez truda pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži.

V želji po hitrem zaslužku so mnogi postali lahka tarča goljufov, ki na svoje žrtve prežijo s privlačnimi obljubami o možnosti visokih (nerealnih) zaslužkov ob minimalnem tveganju. 

Poleg obljub o lahkem in hitrem zaslužku je za tovrstne goljufije značilno, da spletni goljufi vlagateljem na spletnih platformah lažno prikazujejo dobičke, ki jih v začetni fazi tudi v manjšem obsegu izplačajo, posledično pa se vlagatelji odločijo za višje vložke. Zato je povprečno oškodovanje na letni ravni več kot 30.000 evrov na posamezno obravnavno zadevo.

Običajno spletne strani promovirajo preko družbenih omrežij ali po elektronski pošti, pri čemer s potencialnimi vlagatelji velikokrat navezujejo stike preko različnih spletnih klepetalnic (messenger, whatsapp ...) ali telefonskih klicev, v katerih se izdajajo za t. i. osebne asistente, pri čemer uspešnost oglaševanega produkta podkrepijo z lažnimi objavami znanih osebnosti, ki naj bi z vlaganjem v oglaševan produkt povečali svoje premoženje.

Opozarjamo, da bi lahko imelo tudi širjenje oziroma promoviranje tovrstnih shem, za katere se v nadaljevanju izkaže, da gre za goljufijo, elemente sostorilstva ali pomoči pri storitvi kaznivega dejanja.

Policisti svetujejo

Ne oglašajte se na neznane telefonske klice iz tujine,

Ker lahko gre tudi za ponarejene slovenske telefonske številke, v primeru, da sprejmete klic s ponudbami o zaslužku s kriptovalutami, nemudoma prekinite povezavo,

Na računalnik ali telefon ne nameščajte programov za oddaljeni dostop,

Nikomur ne dovolite upravljanja svojega računalnika ali telefona,

Nikomur ne dovolite dostopa do svoje spletne banke,

Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto in svojo banko.

goljufija kritpovalute

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razumnež
05. 03. 2026 10.49
No..... takemu, ki bi tako izgubil 130.000€ bi jaz odvzel volilno pravico in vozniško dovoljenje..... Prav tako bi ga morda kam zaprl, ali pa vsaj nadzaroval.
Odgovori
0 0
Uporabnik1848138
05. 03. 2026 10.45
mu privoščim ker že toliko časa upozarjajo na to da že ni res. je pa res da človeška požrešnost ne pozna meja
Odgovori
0 0
mr.poper
05. 03. 2026 10.41
Ne privoščim tega nikomur in ne pametujem ,se pa čudim ,da ne zmanjka ljudi ,ki vlagajo v meglo
Odgovori
+1
1 0
Deathstar
05. 03. 2026 10.19
Buček ubogi.... zdej pa pejd jokat na drevo....
Odgovori
+3
3 0
Deathstar
05. 03. 2026 10.19
BUTL!
Odgovori
+3
3 0
