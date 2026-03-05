Odzval se je na kripto oglas, ostal brez 130.000 evrov

Moški se je v začetku leta odzval na oglas za nakup kriptovalut in prejel klic neznanca, ki ga je prepričal, da vloži finančna sredstva, v nadaljevanju pa je prejemal elektronska obvestila s podatki o tem, kam naj nakazuje finančna sredstva, da bi prejel izplačan dobiček. Skupno je nakazal dobrih 130.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.

V zadnjem času se pojavljajo goljufije, ki obljubljajo hitre in visoke zaslužke. Bodite previdni in ne nasedajte. Policija je nenehno opozarja na spletne goljufije, ki se začnejo prav z obljubami o lahkem zaslužku in visokimi donosi, običajno z vlaganjem sredstev v virtualne valute. Policisti take primere obravnavajo vsakodnevno, opozarjajo.

Storilcem je v pomoč tudi trend naraščanja vrednosti ter s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdorkoli na lahek način, brez truda pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži.

V želji po hitrem zaslužku so mnogi postali lahka tarča goljufov, ki na svoje žrtve prežijo s privlačnimi obljubami o možnosti visokih (nerealnih) zaslužkov ob minimalnem tveganju.

Poleg obljub o lahkem in hitrem zaslužku je za tovrstne goljufije značilno, da spletni goljufi vlagateljem na spletnih platformah lažno prikazujejo dobičke, ki jih v začetni fazi tudi v manjšem obsegu izplačajo, posledično pa se vlagatelji odločijo za višje vložke. Zato je povprečno oškodovanje na letni ravni več kot 30.000 evrov na posamezno obravnavno zadevo.

Običajno spletne strani promovirajo preko družbenih omrežij ali po elektronski pošti, pri čemer s potencialnimi vlagatelji velikokrat navezujejo stike preko različnih spletnih klepetalnic (messenger, whatsapp ...) ali telefonskih klicev, v katerih se izdajajo za t. i. osebne asistente, pri čemer uspešnost oglaševanega produkta podkrepijo z lažnimi objavami znanih osebnosti, ki naj bi z vlaganjem v oglaševan produkt povečali svoje premoženje.

Opozarjamo, da bi lahko imelo tudi širjenje oziroma promoviranje tovrstnih shem, za katere se v nadaljevanju izkaže, da gre za goljufijo, elemente sostorilstva ali pomoči pri storitvi kaznivega dejanja.