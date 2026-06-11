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Črna kronika

Odzval se je na oglas in ostal brez 90 tisočakov

Maribor, 11. 06. 2026 10.03 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Spletna prevara

Potem ko se je odzval na oglas za trgovanje s surovinami, je starejši moški iz okolice Maribora ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Policija ob tem opozarja, da ljudi velikokrat zavedejo mamljive ponudbe o bajnih zaslužkih, ko ugotovijo, da so žrtve prevare, pa se ob iskanju rešitve lahko zapletejo še globlje v mreže goljufov.

Spletna prevara
Spletna prevara
FOTO: Shutterstock

Policija obravnava spletno goljufijo, zaradi katere je starejši moški iz okolice Maribora ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Žrtev goljufije je postal, ko se je odzval na spletni oglas v zvezi s trgovanjem s surovinami, so zapisali na Policijski upravi Maribor.

"Investicijske prevare se pogosto začnejo z oglasi o bajnih zaslužkih, oglasi pa so pogosti predvsem na družbenih omrežjih. Prepričati vas želijo z enostavnim postopkom investiranja, dodelijo vam dostop do spletnega portala, ki lahko prikazuje izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev. Ko želite zasluženi denar prenakazati, so nadaljnja izplačila onemogočena, storilci pa jih pogojujejo z novimi investicijami ter zahtevajo nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov," so pojasnili, kako tovrstne goljufive sheme delujejo.

Ko žrtve ugotovijo, da so bile prevarane, poskušajo na spletu najti informacije o tem, kako bi lahko prišle nazaj do odtujenega denarja, pri tem pa se zapletejo še globlje v mreže nepridipravov. Naletijo namreč lahko na spletne strani, ki se predstavljajo kot ponudniki pomoči v tovrstnih goljufijah, v resnici pa je njihov cilj znova odtujiti finančna sredstva oškodovancem, so še dodali.

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KOMENTARJI1

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mackon08
11. 06. 2026 10.33
Še premalo so mu vzeli, zaradi takšnih je vse več prevarantov. Pa daj no 90000 daš na lepe oči.
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