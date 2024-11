Odzvala se je na oglas za kriptovalute in ostala brez 120.000 evrov

Na portalu Varni na internetu, ki deluje v okviru Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (SI-CERT), opozarjajo, da so glavna tarča spletnih goljufov začetniki v svetu kriptovalut in investicijskega poslovanja. Kot pravijo, se investicijske prevare običajno začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, večkrat goljufi pri tem zlorabijo tudi podobe znanih oseb.

Tistim, ki so jih premamili z obljubami o bajnih zaslužkih, nato namenijo veliko časa in pozornosti. "Po telefonu ali klepetu vam obrazložijo natančen potek trgovanja na njihovi platformi in tako pridobijo vaše zaupanje," pravijo SI-CERTOVI strokovnjaki in dodajajo, da vas skušajo prepričati z enostavnim postopkom investiranja, saj naj bi celotno trgovanje temeljilo na avtomatiziranih programih z zajamčenim donosom.

Po začetnem plačilu, ki običajno znaša 250 evrov, vam goljufi dodelijo dostop do spletnega portala, ki vam kaže izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev. "Kot dokaz, da ne gre za prevaro, vam lahko na začetku omogočijo prenakazilo manjšega dela prikazanega zaslužka na vaš bančni račun, s čemer vas poskušajo prepričati v nakazila večjih vrednosti," pravijo strokovnjaki in opozarjajo, da so grafi in ostali podatki, ki kažejo na rast, ponarejeni.

Goljufi, ki vas želijo prepričati k dodatnim nakazilom, vas pogosto tudi kličejo, klici pa so lahko tudi agresivni. "Ko želite zasluženi denar končno prenakazati na svoj bančni račun, goljufi vsa nadaljnja izplačila onemogočijo. Izplačila pogojujejo z novimi investicijami ter od vas zahtevajo vedno nova in nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov – davkov, provizij, zavarovanja. Takoj, ko ugotovijo, da niste več pripravljeni plačevati, se prenehajo odzivati na vse klice in sporočila, vi pa ostanete brez vsega," še pravijo.

Kaj lahko storite, če ste postali žrtev prevare?

Če še niste nakazali denarja, enostavno prekinite vso komunikacijo z goljufi. Ne odzivajte se na njihove klice, tudi če vam grozijo, pravijo na SI-CERTU.

Če je prišlo do oškodovanja, goljufijo nemudoma prijavite Policiji. Prijavo lahko podate osebno na lokalni policijski postaji, prek klica na 113, pisno, po elektronski pošti ali prek e-uprave.

Na SI-CERT lahko pošljete prijavo in opis prevare, vendar pa vam ne morejo pomagati pri povračilu izgubljenih sredstev. Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov cert@cert.si, so še dodali.