Hud požar prizadel kmetijo družine Bračko v Lastomercih

Pet generacij trdega dela na kmetiji, nato pa nočna mora. Družini Bračko v Lastomercih pri Gornji Radgoni je hud požar pretekli teden uničil hlev in gospodarsko poslopje, zgoreli so kmetijski stroji, tudi krma za živali, zadnji hip so uspeli rešiti govedo, pri tem pa tvegali svoja življenja. Škoda je ogromna, po neuradnih ocenah okoli milijon evrov. V nesreči pa niso ostali sami, pomoč sosedov in prijateljev jih še danes gani do solz.