Ogenj golta Prekmurski dom, enega od simbolov sage o denacionalizaciji

Ogenj, ki je izbruhnil okoli treh popoldne, je najprej zajel ostrešje, priče pravijo, da se je hitro razširil po prvem nadstropju, slišali so udiranje strehe. Na prizorišču so številni gasilci, domačinom pomagajo še gasilci iz Križevec pri Ljutomeru, Gornje Radgone in Murske Sobote, skupaj naj bi bilo na prizorišču okoli 100 gasilcev.

V stavbi je nekoč domovala Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, nekoč je gostila menzo, kjer so obedovali zaposleni in gosti, tam so nahranili tudi veliko takšnih, ki so imeli doma le malo hrane, pripovedujejo domačini. Nekoč je bila tu tudi lekarna, stavba je bila kraj, kjer so dom našla lokalna društva. "Ko gledam to zgradbo goreti, se zdi, da gorim jaz sam, družina in vnuki," je danes dejal eden od domačinov, ki so z nejevero zrli v ogenj.

Gre za že drug požar na tem območju, ki je pretresel domačine, potem ko je ogenj pred leti pogoltnil lokal, ki je bil v preteklosti center zabave ne samo za domačine, sem so se prihajali zabavat tudi iz okoliških krajev. Kot se spominjajo domačini, je tam ob večerih igrala živa glasba, priljubljeno shajališče je bilo priča rojevanju številnih prijateljstev in ljubezni.

Zgodba z dolgo brado

Požar za domačine vseeno ni pretirano presenečenje, propadanje stavbe in drugih v okolici gledajo že dolgo. Razlog za to je denacionalizacijski postopek, ki se je začel v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja, šele leta 2016 pa je bil nato dokončno zavrnjen. Vmes je propadalo vse, kar naj bi vrnili potomcu dr. Anteja Šarića, ta se je namreč javil kot pravni naslednik večjega dela Radencev in okolice, tud velikih podjetij, med njimi Radenska tri srca (Šarič naj bi znak tri srca posvetil svojim trem otrokom), radenskega parka, vrelcev mineralne vode ...

In kot pravijo prebivalci, še vedno propada. Domačini se jezijo na občino, ki leta ni storila nič zato, da bi oživila nekdanji cvetoč turizem, poiskala rešitve za propadajoče stavbe. Domačini so celo sami zavihali rokave in se lotili urejanja parka, ko ga je poškodovalo neurje. Zdaj pa nad svojim krajem počasi obupujejo, občinski oblasti pa očitajo, da ima denar za vse mogoče projekte - celo za takšne, ki bi odgnali še zadnje turiste, občinarjem na družbenih omrežjih očitajo domačini.