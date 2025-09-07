Svetli način
Črna kronika

Ogenj iz stanovanja na ostrešje stavbe v Melju

Maribor, 07. 09. 2025 10.40 | Posodobljeno pred eno minuto

D. S.
V Mariboru je zagorelo na stanovanjskem objektu v Melju. Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da se je požar zgodil v enem od stanovanj večstanovanjske hiše. Ogenj se je nato razširil na ostrešje stavbe.

Danes ob 8. uri so bili mariborski policisti obveščeni o požaru na stanovanjskem objektu v Melju. Požar se je zgodil v enem od stanovanj večstanovanjske hiše. Ogenj se je razširil tudi na ostrešje.

"Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in z ogledom kraja, v smislu ugotovitve samega vzroka požara, kot tudi ostalih okoliščin," so sporočili s Policije.

Po do sedaj zbranih obvestilih nihče od stanovalcev ni bil poškodovan.

Mariborski gasilci FOTO: Bobo
