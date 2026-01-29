Naslovnica
Črna kronika

Ogenj pogoltnil hišo in hlev z živino

Ličenca, 29. 01. 2026 19.50 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Jana Ujčič
Požar Ličenca

Družina iz Ličence pri Slovenskih Konjicah je v nedavnem požaru izgubila vse. Ogenj je uničil tako hišo kot gospodarsko poslopje. Dom, v katerem sta živela invalidka in njen partner, ni več primeren za bivanje. Moški se je pri reševanju živali tudi zastrupil z dimom in je potreboval zdravniško pomoč.

Včeraj okoli 2.30 ponoči je zagorelo, lastnika sta takrat trdno spala, bila sta v veliki nevarnosti, prebudil ju je sosed, ki je videl, da gori. "Ko sta se zbudila, sta videla, da je hlev že v celoti gorel. Zbežala sta iz hiše," razlaga sekretarka OZ RKS Slovenske Konjice Petra Lamut Pavlič.

Ogenj je neusmiljeno goltal gospodarsko poslopje in nato hišo. Kljub kar se da hitremu prihodu gasilcev, je bil požar popolnoma razvit že na obeh objektih. "Od drugega objekta ni ostalo nič," pravi poveljnik PGD Loče in vodja intervencije Andrej Gumzej.

Pomagalo je 67 gasilcev s 16 vozili. Hiša je neprimerna za bivanje, najverjetneje jo bodo morali porušiti. "Družina je izgubila vse, ničesar niso uspeli rešiti, ker so poskušali reševati živali. Rešili so dve, preostale so poginile v požaru," pripoveduje Lamut Pavličeva.

Lastnik je zaradi vdihavanja dima pri reševanju živali potreboval zdravniško pomoč. Žena prejema minimalno invalidsko pokojnino, glavni dohodek je le ena plača njenega partnerja. Pred nekaj leti sta s trudom in odrekanjem obnovila kmetijo. Tragedija je pretresla vse, tudi v krajevni skupnosti in občini Slovenske Konjice jima bodo pomagali.

Ogenj je družini iz Ličence uničil dom.
Ogenj je družini iz Ličence uničil dom.
FOTO: Jana Ujčič

"Vse prihranke so investirali v to kmetijo, sedaj pa so ostali brez vsega. To je bilo veliko odrekanj, nikdar si niso privoščli morja ... Delali so za to, da si uredijo dom in prihodnost, tudi za otroke," pravi predsednik Krajevne skupnosti Sveti Jernej Marjan Babič.

Na pomoč je takoj priskočil Rdeči Križ Slovenske Konjice, prav tako na tem računu že zbirajo donacije za nov dom, pod namenom Požar Ličenca. Družina je hvaležna za vsakršno pomoč.

POMOČ DRUŽINI IZ LIČENCE

Območno združenje RKS Slovenske Konjice, Stari trg 41, Slovenske Konjice

TRR: SI56 6100 0001 5088 794

Namen: Požar Ličenca

Sklic: SI00 28012026

požar Ličenca pomoč

