Ogenj pogoltnil hišo in hlev z živino

Včeraj okoli 2.30 ponoči je zagorelo, lastnika sta takrat trdno spala, bila sta v veliki nevarnosti, prebudil ju je sosed, ki je videl, da gori. "Ko sta se zbudila, sta videla, da je hlev že v celoti gorel. Zbežala sta iz hiše," razlaga sekretarka OZ RKS Slovenske Konjice Petra Lamut Pavlič.

Ogenj je neusmiljeno goltal gospodarsko poslopje in nato hišo. Kljub kar se da hitremu prihodu gasilcev, je bil požar popolnoma razvit že na obeh objektih. "Od drugega objekta ni ostalo nič," pravi poveljnik PGD Loče in vodja intervencije Andrej Gumzej.

Pomagalo je 67 gasilcev s 16 vozili. Hiša je neprimerna za bivanje, najverjetneje jo bodo morali porušiti. "Družina je izgubila vse, ničesar niso uspeli rešiti, ker so poskušali reševati živali. Rešili so dve, preostale so poginile v požaru," pripoveduje Lamut Pavličeva.

Lastnik je zaradi vdihavanja dima pri reševanju živali potreboval zdravniško pomoč. Žena prejema minimalno invalidsko pokojnino, glavni dohodek je le ena plača njenega partnerja. Pred nekaj leti sta s trudom in odrekanjem obnovila kmetijo. Tragedija je pretresla vse, tudi v krajevni skupnosti in občini Slovenske Konjice jima bodo pomagali.