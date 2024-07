Ogenj pogoltnil več lokalov: 'Nevarnost še ni mimo. Zagori lahko znova'

Kako je do požara, ki je v Portorožu uničil več lokalov, prišlo? Vprašanje, ki se dan po razdejanju poraja marsikomu. Vendar pa policisti in kriminalisti še niso uspeli opraviti ogleda kraja požara. Požar so sicer gasilci lokalizirali v nedeljo ob 15.30, a posamezna žarišča so nato gasili še vso noč, tlelo pa je tudi danes zjutraj.

Kot so nam povedali na Policijski upravi Koper, nevarnost še ni mimo. "Obstaja namreč grožnja, da bi zagorelo ponovno," so povedali ter dodali, da se bo policijsko delo pričelo, ko jim bodo to odobrili gasilci. vendar je ponoči še vedno tlelo. Objekt je zavarovan in danes se nadaljuje z delom.

Danes se sicer začenja ocena škode in iskanje vzrokov, zakaj je do požara prišlo. Kdaj točno se bo odvil ogled stavbe, sicer še ni jasno, saj se je med požarom stopil tudi del stavbne konstrukcije, zaradi česar je zgradba nestabilna. Pristojne službe bodo morale najprej oceniti, ali je vstop v stavbo sploh varen. Zatem si bodo pogorišče ogledali forenziki, so za STA sporočili s piranske občine.