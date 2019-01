Ogenj popolnoma uničil stanovanjsko hišo v Polžanski Gorci

Gasilci so ogenj lokalizirali in pogasili do zgodnjih jutranjih ur. Policisti bodo danes opravili ogled kraja dogodka.

Hiša ni primerna za bivanje

Gasilci PGD Sladka Gora, Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Kristan Vrh, Zibika, Šentvid pri Grobelnem in Sveti Štefan so požar pogasili ter požarno varovali gospodarsko poslopje in uto s kmetijskimi stroji.

Kot so še zapisali, hiša ni primerna za bivanje, ob hiši so zgorela tudi drva in grmičevje na površini deset kvadratnih metrov. Gasilci PGD Sladka Gora in Šmarje pri Jelšah so izvajali požarno stražo.