Ogenj poškodoval vozila in objekt v Rušah in Dražencih

Na območju Ruš je v četrtek zagorelo tovorno vozilo, pri čemer se je poškodovala tudi električna napeljava v bližini, so sporočili s PU Maribor. Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša približno 150.000 evrov.

V Dražencih so bili policisti isti dan obveščeni o požaru gospodarskega poslopja oziroma garaže. Ogenj je zajel nadstrešek, dve vozili in ostrešje objekta. Požar so pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Po prvih ocenah znaša materialna škoda okoli 60.000 evrov. S PU Maribor so sporočili, da danes nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov požara.