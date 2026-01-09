Naslovnica
Črna kronika

Ogenj poškodoval vozila in objekt v Rušah in Dražencih

Maribor, 09. 01. 2026 09.51 pred 39 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Goreče vozilo

V dveh ločenih dogodkih sta v Rušah in Dražencih izbruhnila požara, ki sta poškodovala vozila in objekt ter povzročila za več kot 200.000 evrov materialne škode. Vzroke požarov še preiskujejo.

Na območju Ruš je v četrtek zagorelo tovorno vozilo, pri čemer se je poškodovala tudi električna napeljava v bližini, so sporočili s PU Maribor. Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša približno 150.000 evrov.

Požar (slika je simbolična)
Požar (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

V Dražencih so bili policisti isti dan obveščeni o požaru gospodarskega poslopja oziroma garaže. Ogenj je zajel nadstrešek, dve vozili in ostrešje objekta. Požar so pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Po prvih ocenah znaša materialna škoda okoli 60.000 evrov. S PU Maribor so sporočili, da danes nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov požara.

požar Ruše Draženci vozila

