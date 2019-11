Požar uničil vikend na Rakeku: da ni zajel še gozda, se lahko zahvalijo vremenu

Požar je v celoti uničil lesen vikend na Rakeku. Pri gašenju so pomagala štiri gasilska društva, gasilci pa so ob intervenciji naleteli na popolnoma razvit požar. Preventivno so uporabili zaščitne dihalne aparate, obstajala je tudi nevarnost, da bi se objekt porušil. Vikend se je nahajal v gozdu, ogenj pa se je videlo že od daleč. "Če bi zagorelo poleti, bi bila povsem druga zgodba," opozarjajo gasilci.

Na koncu Škocjanske ceste na Rakeku (občina Cerknica) je ob 4.46 zagorel lesen vikend, velikosti 30 kvadratnih metrov, je na spletnih straneh poročala Uprava RS za zaščito in reševanje. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "O požaru smo bili obveščeni preko regijskega centra za obveščanje ob 4.50. Nemudoma smo izvozili in čez približno šest minut na kraju pričeli z gašenjem," je za 24ur.com povedal vodja intervencije, poveljnik PGD Rakek Miha Modic. Naleteli so na popolnoma razvit požar, Modic pa je intervencijo ocenil kot srednje zahtevno. Pri gašenju je sodelovalo 33 gasilcev z osmimi vozili, iz štirih gasilskih društev - poleg rakovskega še PGD Unec, PGD Ivanje selo in PGD Cerknica. "Požar smo imeli v približno eni uri pod kontrolo, nato je sledilo gašenje posameznih žarišč. Preventivno smo uporabili tudi zaščitne dihalne aparate," pojasnjuje Modic. Po njegovih besedah je obstajala tudi nevarnost porušitve objekta - ta je namreč zgorel v celoti. "Ogenj je uničil lesen vikend, tlorisa 30 kvadratnih metrov, ki je obsegal pritličlje in mansardo," pravi vodja intervencije. Da ogenj ni zajel gozda, 'krivo' mokro vreme Vikend se je nahajal v gozdu in prav zaradi lokacije - potrebovali so namreč večje količine vode - so morali za pomoč zaprositi še tri druga društva. "Ogenj oziroma močno žarenje v gozdu se je videlo že na daleč," razlaga Modic. Je pa na srečo že toliko mokro, da ni bilo nevarnosti, da bi se požar razširil na gozd, ki je sicer vse naokoli. "Če bi zagorelo poleti, bi bila povsem druga zgodba," dodaja. O vzroku požara ne more govoriti, ogled kraja opravljajo kriminalisti. Škoda bo po sogovornikovih ocenah sicer znašala nad 10.000 evri.