Ogenj uničil kmetijski objekt s sončno elektrarno, škoda je velika

Kriminalisti danes opravljajo ogled požarišča, ugotavljajo vzrok požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so povedali na Policijski upravi Novo mesto.

Policiste so o požaru v Gorenjih Dolah obvestili v torek nekaj po 14. uri.

Požar so gasilci omejili in pogasili. Zavarovali so tudi okolico požarišča, da se ogenj ni razširil na sosednje objekte. V akciji so sodelovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škocjan, Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas in Zagrad iz Občine Škocjan ter Zbure iz sosednje Občine Šmarješke Toplice.

V požaru so zgoreli objekt, več panelov sončne elektrarne, več kmetijskih mehanizacij in delovni stroj. O požaru so obvestili pristojne službe, na požarišču je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana, so še dodali na Policiji.