Ogenj uničil kombajn in bližnji gospodarski objekt: škoda precejšnja

Ob 1.43 ponoči je v naselju Nasova (občina Apače) zagorel kombajn. Ogenj se je razširil tudi na sosednje gospodarsko poslopje. "Ob prihodu na kraj požara smo gasilci naleteli že na polno razvit požar, ki je zajel tudi bližnji objekt, velikosti 10 krat 16 metrov," je za 24ur.com dejal vodja intervencije Stanko Bratuša. Z ognjem se je okoli dve uri borilo 30 gasilcev iz petih društev - PGD Apače, Lešane, Gornja Radgona, Negova in Zbigovci. Pri gašenju so si pomagali z devetimi gasilskimi vozili. Požar jim je uspelo pogasiti, nato pa so očistili tudi razlito olje, ki je steklo iz gorečega kombajna. "Tako kombajn kot objekt sta zgorela in sta popolnoma uničena," je razložil Bratuša. Kot je dodal, pa je na terenu zaradi varnosti najprej ostala požarna straža, čez dan pa so njihovi gasilci pomagali tudi pri sanaciji pogorišča. "Zaradi varnosti je treba odstraniti ostanke objekta, kar pomeni celo več dela kot s samim požarom," je pojasnil vodja intervencije. Sama intervencija je bila po njegovih besedah sicer precej obsežna. "Grozila je katastrofa. Štiri do pet metrov stran sta namreč kakšnih 40 metrov dolg gospodarski objekt in stanovanjska hiša," pravi in dodaja, da pa jim je uspelo preprečiti najhujše - da bi ognjeni zublji zajeli tudi to. O škodi sicer težko govori, ocenjuje pa, da bo precejšnja. Vzrok požara in višino škode policisti sicer še ugotavljajo.