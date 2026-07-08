Sum povzročitve splošne nevarnosti: ogenj naj bi se razširil s kurišča

Iz PU Maribor so sporočili, da so policisti po ogledu kraja požara in zbranih obvestilih ugotovili, da je na strmem pobočju zgorelo približno 3,5 hektarja gozda. Na kraju so našli tudi približno meter široko kurišče z zoglenelimi drvmi.

Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša okoli 5.000 evrov. Policisti zaradi okoliščin dogodka obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika.

Požar je izbruhnil v sredo okoli 5. ure zjutraj na izjemno zahtevnem in težko dostopnem terenu pod Ančnikovim gradiščem pri Rimskem kamnolomu. Zaradi strmega pobočja je gašenje večinoma potekalo iz zraka. Poleg gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Tinje, Kebelj in Zgornja Bistrica je posredoval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 22 ciklov in na požarišče odvrgel približno 25.000 litrov vode.