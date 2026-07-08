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Črna kronika

Sum povzročitve splošne nevarnosti: ogenj naj bi se razširil s kurišča

Slovenska Bistrica, 08. 07. 2026 11.54 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Gašenje požara v okolici Slovenske Bistrice

Požar, ki je v sredo zajel težko dostopen gozdnat teren pri Rimskem kamnolomu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču v okolici Slovenske Bistrice, se je, kot kaže, razširil s kurišča. Policisti so na pogorišču našli zoglenela drva, zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti pa vodijo kazenski postopek.

Iz PU Maribor so sporočili, da so policisti po ogledu kraja požara in zbranih obvestilih ugotovili, da je na strmem pobočju zgorelo približno 3,5 hektarja gozda. Na kraju so našli tudi približno meter široko kurišče z zoglenelimi drvmi.

Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša okoli 5.000 evrov. Policisti zaradi okoliščin dogodka obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika.

Požar je izbruhnil v sredo okoli 5. ure zjutraj na izjemno zahtevnem in težko dostopnem terenu pod Ančnikovim gradiščem pri Rimskem kamnolomu. Zaradi strmega pobočja je gašenje večinoma potekalo iz zraka. Poleg gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Tinje, Kebelj in Zgornja Bistrica je posredoval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 22 ciklov in na požarišče odvrgel približno 25.000 litrov vode.

Gašenje požara v okolici Slovenske Bistrice
Gašenje požara v okolici Slovenske Bistrice
FOTO: Bobo

Požar je gasilcem uspelo omejiti in pogasiti še isti dan. Med intervencijo, kot je sporočila policija, ni bil nihče poškodovan.

Izkopanine Ančnikovega gradišča, kot so dodali, niso bile ogrožene. Medtem ko so bile pohodniške poti na območju zaradi nevarnosti padajočega kamenja v času intervencije začasno zaprte, so zdaj ponovno odprte.

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