Ogenj pogoltnil objekt, dva avtomobila in se razširil na sosednje stavbe

Kot so sporočili s PU Celje, je zagorelo sinoči okoli 23. ure. V objektu, ki je bil velik okoli 40 x 25 metrov, sta v celoti zgoreli tudi dve osebni vozili in stvari, ki so jih občani hranili v objektu.

Policisti, gasilci in predstavniki Civilne zaščite so evakuirali več bližnjih stanovalcev.

Kot so še sporočili policisti, je pri gašenju sodelovalo okoli 80 gasilcev, dva sta se pri gašenju lažje poškodovala. Vzrok nastanka požara še ni potrjen, v požaru pa je nastala visoka materialna škoda, ki bi po prvih podatkih lahko znašala do 200.000 evrov.