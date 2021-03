Ogenj zajel 84-letnika, ki je na območju Pohorja kuril odpadno listje

Pri kurjenju odpadlega listja na območju Ribnice na Pohorju je ogenj hudo poškodoval 84-letnega moškega, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

"V današnjem policijskem poročilu smo že poročali o petih travniških požarih, ki smo jih na območju naše policijske uprave obravnavali med vikendom. Vsi omenjeni so se na srečo končali le s povzročeno škodo," je uvodoma zapisala njihova predstavnica za stike z javnostjo Milena Trbulin. Povsem drugače pa se je kurjenje listja končalo za 84-letnega domačina z območja Ribnice na Pohorju, ki ga je ogenj tako močno poškodoval, da so ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

"84-letnik je v dopoldanskih urah, v okolici domače hiše, grabil odpadlo listje. Okoli 13.30 ure je listje zakuril, pri čemer ga je presenetil sunek vetra, ki je povzročil, da je ogenj zajel 84-letnika, ki je stal ob kupu gorečega listja," je pojasnila Trbulinova. Zaradi močnega ognja so se v hipu vnela oblačila na njem, na srečo pa je bil tako priseben, da jih je uspel pravočasno sleči."Ogenj ga je kljub temu opekel po telesu, 84-letniku so prvo pomoč nudili v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi, od koder so ga zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor," je povedala Trbulinova.

Po besedah predstavnice PU Celje policija o dogodku še zbira obvestila. "Po tem bomo ustrezno ukrepali," je dodala.

Policisti obravnavali še dva požara

Poleg omenjenega požara so celjski policisti danes obravnavali še dva, v katerih na srečo ni prišlo do poškodb.

"Pri požiganju trave, listja in vejevja se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora in ogrozi zdravje in življenje ljudi. Sunki vetra ogenj v hipu razplamtijo in ga je težko ukrotiti. Zato vse, ki nameravajo v teh dneh v naravnem okolju kuriti, opozarjamo, da je v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju določeno, da je potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je obdano z negorljivim materialom, da je območje vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi, kurišče mora ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba, po končanem kurjenju pa je ogenj potrebno popolnoma pogasiti," je ob tem zapisala Trbulinova.

Prav tako je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, močnejši od 20 kilometrov na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 kilometrov na uro, ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati, še opozarjajo policisti.