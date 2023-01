Ogenj zajel hišo v naselju Gornje Pijavško, poškodovane štiri osebe

V soboto ob 19.25 je v naselju Gornje Pijavško v občini Krško zagorelo v stanovanjskem objektu.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGE Krško ter PGD Krško, Dolenja vas in Gora požar pogasili, prezračili objekt in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Poškodovale so se štiri osebe, dvema od teh so gasilci PGE Krško nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško. Ti so poškodovane oskrbeli, dva pa prepeljali v UC Brežice.