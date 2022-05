Po tragediji v Kočevju: število smrtnih žrtev naraslo na šest

V četrtek okoli pol devetih je na območju kemične tovarne Melamin v Kočevju odjeknila eksplozija. Dan po tragediji, ki je pretresla Slovenijo, se delo pristojnih na kraju nadaljuje. Policisti bodo tekom dneva podali prve ugotovitve. Zvečer je direktor podjetja Melamin sporočil, da je umrl še eden od huje poškodovanih, tako da je nesreča skupaj zahtevala šest življenj, en hudo poškodovan pa se še vedno zdravi v UKC.

"Pet pogrešanih oseb, ki smo jih imeli na listi, je verjetno preminilo, ker so bili pogoji eksplozije tako hudi, da ni bilo možnosti preživetja," je povedal direktor podjetja Melamin Srečko Štefanič. Zvečer pa je za TV Slovenija dejal, da je umrl še eden od huje poškodovanih, tako da je nesreča skupaj zahtevala šest življenj, en hudo poškodovan pa se še vedno zdravi v UKC. Med umrlimi so tako zunanji izvajalci kot en zaposleni v Melaminu. Gasilska intervencija je zaključena, vzrok bodo preiskovali kriminalisti. Za zdaj kaže, da je šlo za človeško napako. Prve analize pa so pokazale, da je bil vpliv na okolje minimalen.

Policija bo danes podala prve ugotovitve Kot so zvečer obvestili ljubljanski policisti, so glavna cesta in okoliške ulice ob podjetju v Kočevju odprte in normalno prevozne v skladu z ustavljeno prometno signalizacijo. Še vedno pa je omejen dostop do podjetja in njegove neposredne okolice. Kriminalisti skupaj s preiskovalno sodnico in državnim tožilcem opravljajo prvi sklop ogleda samega kraja eksplozije, ki pa se nadaljuje danes. Spomnimo