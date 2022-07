Ognjeni zublji pogoltnili hlev in stanovanjsko hišo, osem oseb se je nadihalo dima

V soboto zvečer sta v Gabrju pogorela hlev in stanovanjski objekt, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Požar je bil ob prihodu gasilcev PGD Šentjanž, Tržišče, Sevnica, Krmelj, Poklek, Boštanj, Mokronog in Šentrupert že močno razširjen na oba objekta.

Gasilci so požar lokalizirali, preprečili širjenje in pogasili, s pomočjo delovnega stroja so razkrili in podrli streho hleva, razmetali seno ter s termovizijsko kamero pregledali območje požara. Osem oseb se je nadihalo dima in so bili na kraju oskrbljeni s strani reševalcev NMP Sevnica, dve so bile prepeljane v SB Novo mesto. Obveščen je bil tudi dežurni veterinar za oskrbo poškodovanih živali. V požaru ni bilo poginulih živali.