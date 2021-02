Ognjeni zublji pogoltnili Mozirsko kočo na Golteh: 'Ni bilo več rešitve'

Kot je opisal potek dogodkov, so bili včeraj okoli pol osme ure aktivirani gasilci PGD Mozirje. Takoj so dobili pomoč sosednjih gasilskih društev. Pridružilo se jim je še 16 gasilskih vozil, vsega skupaj 84 gasilcev. Posredovali so torej gasilci PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Gorica ob Dreti in Ljubno ob Savinji.

Kot je pojasnil poveljnik, so bili na kraju požara, ki je bil na strmem pobočju, v 20 minutah, je pa takrat bil objekt že do polovice v ognju. "Ni bilo več rešitve, lahko smo le še varovali okoliški gozd. Žal je koča pogorela do tal,"je povedal Weiss. Ponoči so gasilci izvajali požarno stražo.

Zahtevna intervencija

Kot je povedal, je bila intervencija zahtevna. Gre namreč za zahteven dostop, cestišče do koče je zaledenelo, zato gasilci niso mogli povsem do objekta, ampak so morali postavitev opreme začeti že prej. Intervencija je bila zahtevna tudi zaradi bližine gozda, pa tudi objekt je relativno velik, je še dodal.

Dodatno je gašenje oteževalo tudi strmo pobočje, kjer ni hidrantnega omrežja, zato je gasilcem hitro zmanjkalo vode. Prav zato pa je pri intervenciji sodelovalo toliko sosednjih društev, da so lahko pomagali pri dovažanju vode, je še pojasnil Weiss. Kot je dejal, vzrok za požar še ni znan, morda se bodo forenziki lahko na pogorišče odpravili popoldne.

V zadnjih letih v Zgornji Savinjski dolini zagorele tri koče

Mozirska koča na Golteh je tretja planinska koča, ki je na območju Zgornje Savinjske doline zagorela v zadnjih letih.Leta 2019 je zgorel Frischaufov dom na Okrešlju, ki ga že obnavljajo, leta 2017 pa Kocbekov dom na Korošici.