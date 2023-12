Ognjeni zublji uničili družinsko hišo

Kriminalisti in policisti bodo ogled kraja požara opravili, ko bodo to dopuščale razmere, so navedli na Policijski upravi Celje. Ocenjujejo, da bo škoda velika. Po podatkih centra za obveščanje je zagorelo v ponedeljek nekaj po 21. uri. Ogenj so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stari trg, Slovenj Gradec, Sele - Vrhe, Raduše, Podgorje in Golavabuka.

Po podatkih MO Slovenj Gradec je požar gasilo več kot 65 gasilk in gasilcev. Kljub reševanju je hiša v celoti pogorela. Občina je za družino, ki je ostala brez doma, objavila račun Rdečega križa Slovenije, na katerem zbirajo denarna sredstva. Če želite pomagati, lahko to storite z nakazilom na račun:

TRR: SI56 6100 0001 8539 472

Namen: Goljat

Koda namena: CHAR