Ob prihodu policistov in reševalcev jim je namreč pričel groziti z delujočo motorno žago in enega izmed policistov napadel.

"Zoper 57-letnika so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in nudili asistenco zdravstvenemu osebju pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.