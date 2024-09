Ogoljufal banko: izdal lažne račune in prodal denarne terjatve

Med obsežno kriminalistično preiskavo, v kateri je bilo julija 2023 opravljenih več hišnih preiskav, je bilo z zbiranjem obvestil, analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov ugotovljeno, da je osumljeni kot lastnik in direktor družbe izdelal več lažnih računov za storitve, ki jih ni opravil, in so bili naslovljeni na tuje družbe.

Z lažnim prikazovanjem o obstoju denarne terjatve je le-te osumljenec ponudil oškodovani banki v odkup in jo pri tem preslepil, da je dejansko opravila odkup lažne denarne terjatve. Na ta način je njegova gospodarska družba prejela za več kot 700.000 evrov sredstev, do katerih ni bila upravičena. Osumljeni je s svojimi nezakonitimi dejanji nadaljeval. Prejeta sredstva je vrnil in hkrati ponudil nove odkupe lažnih terjatev. S sklenitvijo zadnje pogodbe o odkupu terjatev sredstev ni vrnil, s čimer je banko oškodoval za približno 400.000 evrov.



Predkazenski postopek usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem. Za kaznivo dejanje dejanja Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po členu 235 KZ-1 je predpisana kazen zapora do dveh let, medtem ko je za kaznivo dejanje Preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let, so sporočili s PU Novo mesto.