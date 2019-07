Okolica Solkana: prijeli srbskega tihotapca ljudi in tri ilegalne prebežnike

Policisti iz Nove Gorice so med nočnim nadzorom v okolici Solkana v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje opazili tuje osebno vozilo s srbsko registrsko tablico, pred katerim se je nahajalo več oseb. Ko so tujci opazili policiste, so nemudoma stekli po strmem travnatem pobočju v smeri Italije.

40-letnemu moškemu iz Srbije so zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države odvzeli prostost in ga odpeljali v pridržanje. Kriminalisti PU Nova Gorica so ga s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku tamkajšnjega okrožnega sodišča, ta pa je zoper osumljenca odredil pripor v solkanskih zaporih. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena kazen do petih let in denarna kazen.

Nedolgo zatem so na strmem pobočju odkrili tri tuje državljane Bangladeša, stare 21, 31 in 32 let. Policisti so ugotovili, da tujci nimajo ustreznih dokumentov za vstop in prebivanje v Sloveniji, državno mejo s Hrvaško pa so ilegalno prestopili. Ko so jih prijeli, so vsi trije državljani Bangladeša zaprosili za mednarodno zaščito. Četrtega, pobeglega ilegalnega prebežnika iz omenjene skupine, policisti niso našli.

Policija je o primeru obvestila pristojne pravosodne organe, torej preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ilegalne prebežnike pa so namestili v Azilni dom Ljubljana.