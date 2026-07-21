Iz vozila ukradli denar: Policija še vedno išče tatove

Koprska policija je včeraj sprožila obsežno iskalno akcijo za storilci, ki so v Izoli okradli vozilo za prevoz denarja. Postavili so tudi blokadne točke in na kraj poslali helikopter.

Kot so sporočili s PU Koper, so ob 13.45 prejeli obvestilo, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino.

Policisti so nemudoma odšli na kraj in postavili blokadne točke, na kraj so poslali tudi helikopter. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila ter iščejo storilce.