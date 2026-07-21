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Črna kronika

Iz vozila ukradli denar: Policija še vedno išče tatove

Izola, 21. 07. 2026 09.28 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Policist

Kot je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper Anita Leskovec, storilce, ki so okradli vozilo za prevoz denarja, še vedno aktivno iščejo.

Koprska policija je včeraj sprožila obsežno iskalno akcijo za storilci, ki so v Izoli okradli vozilo za prevoz denarja. Postavili so tudi blokadne točke in na kraj poslali helikopter.

Kot so sporočili s PU Koper, so ob 13.45 prejeli obvestilo, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino.

Policisti so nemudoma odšli na kraj in postavili blokadne točke, na kraj so poslali tudi helikopter. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila ter iščejo storilce.

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Če je kdo v Izoli videl dogajanje in ima konkretne informacije, policija poziva, da to čim prej sporoči na interventno številko 113.

denar kraja gotovina

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KOMENTARJI9

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komandos
21. 07. 2026 10.39
Dragi moji iz vlade , če ne mislite uzakoniti in pooblastiti Policiste da se lahko branijo fizično in z orožjem , če so napadeni s strani Kriminalcev bo vsako leto v Sloveniji več kriminala ker iz južni republik in ostali držav vidijo kako z lahkoto Kradejo in ubijajo Slovence v Republiki Sloveniji sam osebno misli , da kot Vlada desna koalicija znate narediti red v državi in skrati zaščititi naše policiste , ki varujejo našo Državo in Slovenske Državljane
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+1
1 0
bossanoga
21. 07. 2026 10.36
Kaj pa pravi tisti, ki je vozilo pustil odprto? Kolikšna je provizija?
Odgovori
0 0
BSSistemTelaze
21. 07. 2026 10.33
The black bag is on the road near Kozina
Odgovori
0 0
jank
21. 07. 2026 10.15
Oni v Vuhredu se je sam predal prijatelju. Teh z denarjem pa ne najdejo, morda čakajo na predajo. Takole zgleda po novem policija palčka Frančka. Mogoče pa bodo SDS, NSi, Logar in Resničnalaž zahtevali interpelacijo Matoza. Te cirkuse in lumparije odlično obvladajo, za ostalo pa so povsem nesposobni.
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+1
2 1
Teleport
21. 07. 2026 10.31
Kar je golobajzer zafural v 4ih letih se ne more popraviti čez noc
Odgovori
-1
0 1
bossanoga
21. 07. 2026 10.38
Ti si pravi bajzer, sam da tega še ne veš. Ker si prebutast.
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0 0
Brus1234
21. 07. 2026 10.06
To so kekci za prevoz denarja in ne varnostniki.
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+2
2 0
mptour
21. 07. 2026 10.01
Vsak dan nov fiasko policije.
Odgovori
+0
1 1
krpati
21. 07. 2026 09.44
To so bili kakšni ki ne dobijo plač in regresa. Po možnosti iz kakšnega gradbenega podjetja.
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+1
1 0
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