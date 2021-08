Okradla Šveda, grozila z nožem in zbežala

V nedeljo zgodaj zjutraj so bili policisti obveščeni o roparski tatvini. Državljana Švedske in njegovo dekle, ki sta se sprehajala po centru Ljubljane, sta ogovorila dva Slovenca in medtem ukradla telefon in denarnico. Šved, ki je krajo opazil, je zahteval, naj nepridiprava odtujene predmete vrneta. Takrat sta osumljenca postala nasilna, turistoma pa sta na pomoč priskočila varnostnika iz bližnjega lokala in še en mimoidoči.

Osumljenca sta vsem začela groziti z nožem in lažje poškodovala občana, nato pa pobegnila. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Prvega 20-letnega osumljenca so na podlagi obvestila varnostnikov prijeli v bližini. Kmalu po dogodku so na območju Viča prijeli še drugega. 27-letni osumljenec je s kraja pobegnil s skirojem.

Policisti so obema odvzeli prostost, pri 27-letniku pa so našli še manjšo količino marihuane in predmete za katere sumijo, da jih je prav tako ukradel. Policisti še naprej zbirajo obvestila, osumljenca pa bosta zaradi sumov kaznivih dejanj roparske tatvine in lahke telesne poškodbe privedena k preiskovalnemu sodniku.