Okrvavljeni občan obležal na cesti po tem, ko ga je pretepel drugi občan

V torek so bili malo po 20. uri policisti obveščeni, da je v naselju Puconci na cesti okrvavljeni občan, ki ga je pretepel drugi občan.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je skozi naselje z osebnim avtomobilom peljal občan, ki je na vozišču opazil vinjenega moškega, ki je hodil po celotnem vozišču, potiskal kolo in krilil z rokami. Zaradi varnosti je vozilo ustavil in ga ogovoril, naj pazi kje hodi, da ga ne bi kdo povozil.

Kolesar je začel na voznika kričati in ga žaliti. Voznik je stopil iz vozila z namenom, da bi ga zaradi njegove varnosti pospremil z vozišča, da bi se lahko odpeljal naprej. Kolesar je pristopil do voznika in ga z roko udaril v predel nosu, nakar je voznik padel po vozišču in obležal. Nato se je kolesar zapeljal v smeri naselja Markišavci, se ustavil in se vrnil do voznika.



Ker je osumljenec večkratni povratnik storitev kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja – v letu 2018 je bil že 21-krat obravnavan zaradi kršitev javnega reda in miru z elementi nasilja in storitev kaznivih dejanj nasilništva – je bil zaradi ponovitvene nevarnosti in zbiranja obvestil zanj odrejeno pridržanje in bo po končanem postopku priveden k preiskovalnemu sodniku.