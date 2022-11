Oktobrska nesreča, zaradi vožnje v nasprotno smer, terjala še tretjo žrtev

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je 86-letni voznik pripeljal po obvoznici iz smeri Zadobrove proti Zaloški cesti. Med izvozom in uvozom na Zaloško cesto je ustavil na odstavnem pasu, nato pa polkrožno obrnil in zapeljal v nasprotno smer po prehitevalnem pasu. Voznik je čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Na kraju je umrl, prav tako je umrla 62-letna potnica v udeleženem vozilu.

Manj ko mesec dni po prometni nesreči je za posledicami nesreče umrla še ena izmed udeleženih potnic, so sporočili iz PU Ljubljana.

V nesreči je bilo skupno udeleženih pet osebnih vozil slovenskih registrskih oznak.