Omejitev 100 km/h, vozil pa 230

Ljubljanski prometni policisti so minulo nedeljo opravljali nadzor hitrosti na območju Ljubljane, kjer so opravljali meritve na avtocesti pri Sneberjah. Pri tem so vozniku osebnega vozila na delu avtoceste, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, izmerili 230 km/h. Za navedeno prekoračitev je predpisana denarna kazen 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



"Objestna, tvegana in neprilagojena vožnja poveča nevarnost za nastanek prometne nesreče. Hitrost vožnje kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih. Višje kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prometnih nesreč," so ob tem opozorili.

S prehitrimi vozniki pa so imeli opravka tudi na območju koprske policijske uprave. V Kopru so tako izsledili 45-letnega državljana Hrvaške, ki je skozi predor Kastelec, kjer je omejitev 100 km/h, peljal s 150 km/h.

Ob 22.42 pa je stacionarni merilnik hitrosti pri Dramljah, kjer je omejitev prav tako 100 km/h, zabeležil hitrost vožnje 174 km/h. Policisti so vozilo izsledili in ga ustavljali pri Postojni, vendar voznik na znake ni ustavil. Peljali so za njim proti Kopru in ga poskušali ustaviti na razcepu Gabrk in na počivališču Risnik, vendar je pospešeno peljal naprej. Ustavljen je bil med Divačo in Kozino.

Izkazalo se je, da za volanom peugeota 308 sedi 23-letni državljan Turčije, v avtomobilu pa je bilo poleg njega še šest oseb, prav tako državljanov Turčije. Nihče od njih ne izpolnjuje pogojev za vstop v Slovenijo, postopki pa še potekajo, je sporočila predstavnica PU Koper.