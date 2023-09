Omejitev 100, voznica brzela s 192 km/h

Policisti so na avtocesti pri Pletovarju, kjer je hitrost omejena na 100 km/h na uro, ustavili voznico, ki je drvela skoraj dvakrat hitreje. Namerili so ji 192 km/h, posledica pa 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.

icon-expand Prekoračitev hitrosti FOTO: Pu Celje Policisti so merili hitrost voznikom na avtocesti pri naselju Pletovarje iz smeri Tepanja proti Celju. Čeprav je splošna omejitev na naših avtocestah 130 kilometrov na uro, prometni znak tam zapoveduje počasnejšo vožnjo. Hitrost je namreč omejena na 100 kilometrov na uro. To pa je popolnoma spregledala oziroma ignorirala voznica, ki je mimo pridivjala s skoraj dvakratno hitrostjo. Namerili so ji natanko 192 kilometrov na uro. Policisti so jo ustavili in ji izdali plačilni nalog za plačilo globe v višini 1200 evrov ter izrekli devet kazenskih točk. "Policisti svetujemo, naj vozniki, prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti," ob tem dodajajo na PU Celje.