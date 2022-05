Omejitev 130, 43-letnik peljal 213 kilometrov na uro

43-letni voznik je na avtocesti med Hajdino in Slivnico, kjer je omejitev 130 kilometrov na uro, vozil več kot 80 kilometrov na uro hitreje. Na njegovo nesrečo so ga "ujeli" policisti in mu izrekli globo: 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Mariborski policisti so med merjenjem hitrosti na avtocesti A4 med Hajdino in Slivnico v ponedeljek okoli 20. ure "ujeli" voznika osebnega vozila, ki je hitrost presegel za več kot 80 kilometrov na uro. Na odseku, kjer je omejitev 130 kilometrov na uro, se je namreč peljal kar 213 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Prekrškarju, šlo ja za 43-letnega Hrvata, je bila izrečena globa. Predpisana sankcija za ugotovljen prekršek znaša 1.200 eur in devet kazenskih točk.