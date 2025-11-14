Svetli način
Črna kronika

Omejitev presegel za kar 168 km/h

, 14. 11. 2025 07.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D.L.
Komentarji
24

Prometni policisti so na gorenjski avtocesti ujeli voznika audija, ki je z 278 km/h omejitev presegel za kar 168 km/h. Voznik je prejel 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, policija pa opozarja na pomen varnosti v prometu.

Prekoračitev hitrosti
Prekoračitev hitrosti FOTO: PU Kranj

Prometni policisti so v četrtek nekaj po 21.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Radovljica–Lipce, vozniku audija s slovenskimi registrskimi oznakami izmerili hitrost kar 278 km/h. Omejitev na odseku, kjer se je "ulovil na radar", je 110 km/h, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič

Zaradi pretežke noge so mu napisali 1200 evrov globe, dodali pa še devet kazenskih točk.  

"Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!" je zaključil Brajič.

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
14. 11. 2025 09.34
-3
Tooooo gasa car si
ODGOVORI
0 3
Buča hokaido
14. 11. 2025 09.35
Imaš ti zato invalidsko penzijo?
ODGOVORI
0 0
Angelina145
14. 11. 2025 09.33
+3
a izpita se ne vzame takim?
ODGOVORI
3 0
Potouceni kramoh
14. 11. 2025 09.30
+12
In vse se je uredilo za bogatega šoferja s samo 9 pikami in 1200 evri globe.E to je to v tej skorumpirani deželi.
ODGOVORI
12 0
NeXadileC
14. 11. 2025 09.30
+1
Na tem odseku pa je 278km/h odločno preveč. Dobro da je zadel luknjo v predoru pri Radovljici, in ne podpornega zidu.
ODGOVORI
2 1
motorist_mb
14. 11. 2025 09.30
-6
Če je ravno in sam zakaj ne če maš avto,faušija spet.Da vas spomnim malo to mi na regionalkah tišimo tak da vsak se naj za sebe briga ter srečno vožnjo vsem 💪
ODGOVORI
2 8
jablan
14. 11. 2025 09.33
+2
Še enkrat nom rekel škoda ker si motorist
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
14. 11. 2025 09.34
+1
V prometu se ne moreš brigati samo za sebe, ampak za vse udeležence, da jih ne ogrožaš.
ODGOVORI
1 0
Banion
14. 11. 2025 09.28
+12
za takšne prekoračitve je sodnik oziroma bi prekoračitve za več kot 50% morali obravnavati kot kaznivo dejanje za katerega je predpisan zapor do enega leta
ODGOVORI
13 1
Varnostnik na obali
14. 11. 2025 09.27
+6
Sorazmerno oglobiti glede na premoženje, tako kot na Finskem (tako da ne more nihče jokat, da ni demokratično). Če so (denarne) kazni enake za vse, potem to ni enakost pred zakonom, če za marsikoga to ni vzgojno.
ODGOVORI
6 0
klop12
14. 11. 2025 09.26
+10
Kakšne minimalne kazni, to se jim res splača divjat po slovenskih cestah. Ma dej, kdaj bo ta država že normalna, s kaznimi vred, sej se že 30 let vidi, da pač nič ne zaleže razen če nabijemo kazni. Pismo ne rabiš nobene šole za taka dognanja
ODGOVORI
10 0
tincoop
14. 11. 2025 09.15
+10
Če pa je to ustrezna kazen za tak prekršek. Bo plačal in dal še napitnino zraven. Edino odvzem vozila bi zalegel...
ODGOVORI
10 0
300 let do specialista
14. 11. 2025 09.09
+9
Za tako hitrost je to absolutno prenizka kazen, ne glese na to, da ni prišlo do pisledic, to je premalo.
ODGOVORI
10 1
Artechh
14. 11. 2025 09.06
+9
Kako a na avtocesti ni izguba izpita za 100% prekoračitev?
ODGOVORI
10 1
Googlebot
14. 11. 2025 09.31
+1
Tega nihče ne ve verjetno toleranca itd.
ODGOVORI
1 0
abc123def456
14. 11. 2025 09.01
+4
278 ne zmore vsak. vceraj zvecer je bilo tam priblizno 4 C, niso bili idealni pogoji za avto preizkusati. ta je bil res za izlociti.
ODGOVORI
5 1
skuripanda burns
14. 11. 2025 08.59
+16
Odvzem vozila trajno, zaplemba. Ne pa jurja dvesto kazni, kar takle frajerček, ki se najbrž ukvarja s kakimi nelegalnimi posli, v svitkih nosi v žepu.
ODGOVORI
17 1
pager
14. 11. 2025 08.59
+2
to pomen da je bil audi že predelan , odblokiran, vrjeten v Nemčiji
ODGOVORI
3 1
Fery Zaka
14. 11. 2025 09.10
+1
Odblokirajo ti ga kar na Audiju, uradno, ni treba nič predelovati. Le plačati moraš.
ODGOVORI
1 0
profi1.
14. 11. 2025 08.57
+18
tako majhna kazen ? moral bi mu vzet vozniško . in prepovedat ponovno opravlanje izpita vsaj eno leto. pred ponovnim vpisom v avtošolo pa obvezni psihiatrični pregled glede na hitrost vožnje ga nujno rabi . .avto pa vzet . vsakemu potencialnemu morilcu se odvzame to s čimer bi lahko moril. v tem primeru je morilsko orodje avto.
ODGOVORI
19 1
Teleport
14. 11. 2025 08.54
+15
Premala kazen
ODGOVORI
16 1
Rde?a pesa in hren
14. 11. 2025 08.53
+14
Potencilanega morilca v zapor, ne pa globa in točke. odvzem avta, in zapor.
ODGOVORI
15 1
jedupančpil
14. 11. 2025 08.52
+3
a ni mogu se mal da bi mel 300 :)
ODGOVORI
5 2
