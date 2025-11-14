Omejitev presegel za kar 168 km/h

Prometni policisti so v četrtek nekaj po 21.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Radovljica–Lipce, vozniku audija s slovenskimi registrskimi oznakami izmerili hitrost kar 278 km/h. Omejitev na odseku, kjer se je "ulovil na radar", je 110 km/h, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Zaradi pretežke noge so mu napisali 1200 evrov globe, dodali pa še devet kazenskih točk.

"Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni!" je zaključil Brajič.