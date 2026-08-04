Onesnaženje vode pri Račah: pogin rib in obsežna intervencija

S PU Maribor so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o onesnaženju vode in posledičnem poginu rib na območju Rač. Policisti na kraju že izvajajo ogled, s katerim poskušajo ugotoviti, kje je prišlo do izliva snovi v vodotok.
Policija primer med drugim preiskuje v smeri suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.
Po prvih ocenah je zaradi onesnaženja nastala večja materialna škoda. O obsegu onesnaženja, vzroku izliva in odgovornosti na policiji za zdaj še ne morejo podati podrobnejših informacij.
V preiskavo so vključeni tudi gasilci in druge pristojne službe, ki so skušali omejiti širjenje onesnaženja ter zmanjšati nastalo škodo.
Po podatkih portala Uprave RS za zaščito in reševanje je do manjšega onesnaženja z gnojnico prišlo na enem izmed pritokov akumulacijskega jezera Požeg v občini Rače - Fram. Gasilci iz Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor pa so na kraju dogodka namestili bariere in pivnike.
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je razlitje gnojnice povzročilo onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov. Na terenu posredujejo vsa štiri prostovoljna gasilska društva občine Rače - Fram ter Gasilska brigada Maribor. Izvajajo prečrpavanje vode ter poskušajo z dovajanjem kisika izboljšati razmere v ribnikih in zmanjšati posledice onesnaženja. Civilna zaščita je aktivirala muljno črpalko za prečrpavanje večjih količin vode.
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