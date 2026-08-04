Onesnaženje vode pri Račah: pogin rib in obsežna intervencija

S PU Maribor so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o onesnaženju vode in posledičnem poginu rib na območju Rač. Policisti na kraju že izvajajo ogled, s katerim poskušajo ugotoviti, kje je prišlo do izliva snovi v vodotok.

Policija primer med drugim preiskuje v smeri suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bo znanih po zaključku preiskave.

Po prvih ocenah je zaradi onesnaženja nastala večja materialna škoda. O obsegu onesnaženja, vzroku izliva in odgovornosti na policiji za zdaj še ne morejo podati podrobnejših informacij.

V preiskavo so vključeni tudi gasilci in druge pristojne službe, ki so skušali omejiti širjenje onesnaženja ter zmanjšati nastalo škodo.