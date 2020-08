Opečena 44-letnica v bolnišnici umrla, policisti preiskujejo kaznivo dejanje umora

44-letna ženska, ki jo je partner 12. avgusta v Grosuplju polil z vnetljivo tekočino in zažgal, je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana umrla, so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Dodali so še, da zdaj tako preiskujejo kaznivo dejanje umora.

47-letnega partnerja umrle so policisti prijeli 14. avgusta v Mali Račni in je v priporu. Motiv za dejanje je glede na zdaj znane podatke maščevanje.