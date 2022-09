Operacija Tower trash: hudodelci nezakonito odložili 1700 ton odpadkov

Varnostni organi so obsežno preiskavo nezakonitega pošiljanja odpadkov zaključili v četrtek, 22. septembra 2022. Operacijo 'Tower trash' je koordiniral okrožni direktorat za boj proti mafiji urada javnega tožilstva v Benetkah, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper.

Preiskava, ki je potekala med letoma 2019 in 2020, je omogočila identifikacijo kriminalne združbe in s tem zaustavitev njene dejavnosti. Kriminalna združba je delovala tako, da je upravljala podjetja za predelavo odpadkov in odpadke skladiščila v industrijske hale v Italiji ter jih nato nezakonito pošiljala v večjih količinah v Slovenijo, na Hrvaško in na Madžarsko. "Pri pošiljanju odpadkov so uporabljali ponarejeno dokumentacijo," so pojasnili na PU Ljubljana.

Kriminalna združba pošiljala in obdelovala komunalne in posebne odpadke

Ti odpadki so bili sestavljeni iz nerazvrščenih odpadkov, gume, plastike, ostankov usnja in nevarne embalaže. Pripeljali so jih iz različnih regij Italije, jih skladiščili in zavrgli v industrijskih skladiščih, varnostni organi pa so jih zasegli med preiskavami v občinah Borgo Veneto, Remanzacco in Monfalcone.