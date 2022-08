Po pikih os padla s skiroja

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Srečata se Edo in Jože.

Edo: Em slišal, da ti je umrla tašča. Kaj pa je imela? Jože: Eh, skromno hranilno knjižico, pa nič drugega. Edo: Ne, mislim, kaj ji je manjkalo? Jože: Aja, solidna penzija in lastno stanovanje. Edo: Ma ne, človek, mislim, zakaj je umrla? Jože: Ah, to ……… Rekel sem ji, naj gre v klet po krompir, da ga bomo imeli za kosilo, pa je padla po stopnicah in si zlomila vrat. Edo: O, groza! Strašno! In kaj ste potem naredili? Jože: Makarone.