Opit gost razmetaval inventar, žalil goste in natakarico

Žali je goste in natakarico, ki ga zaradi njegove vidne opitosti ni hotela postreči z alkoholno pijačo.

Mariborski policisti so bili v soboto, 20. decembra, okrog 18.15 obveščeni o kršenju javnega reda v enem izmed lokalov na območju Policijske postaje Maribor II. Ko so se odzvali na klic, so ugotovili, da v lokalu 30-letni moški razmetava inventar, žali goste in natakarico, ki ga zaradi njegove vidne opitosti ni hotela postreči z alkoholno pijačo, so sporočili iz PU Maribor.

30-letnik se tudi ob prisotnosti policistov ni želel umiriti in ni upošteval njihovih ukazov, zato so policisti morali uporabiti prisilna sredstva in mu odrediti pridržanje do streznitve.

Vročili so mu tudi plačilni nalog zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.