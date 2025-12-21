Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Opit gost razmetaval inventar, žalil goste in natakarico

Maribor, 21. 12. 2025 09.16 pred 23 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Pijan moški spi v baru

V enem od mariborskih lokalov se je opit 30-letnik znesel nad inventarjem, gosti lokala in natakarico. Ko so na kraj prispeli policisti, se moški ni želel umiriti, zato so ga pridržali in mu izdali plačilni nalog.

Žali je goste in natakarico, ki ga zaradi njegove vidne opitosti ni hotela postreči z alkoholno pijačo.
FOTO: Shutterstock

Mariborski policisti so bili v soboto, 20. decembra, okrog 18.15 obveščeni o kršenju javnega reda v enem izmed lokalov na območju Policijske postaje Maribor II. Ko so se odzvali na klic, so ugotovili, da v lokalu 30-letni moški razmetava inventar, žali goste in natakarico, ki ga zaradi njegove vidne opitosti ni hotela postreči z alkoholno pijačo, so sporočili iz PU Maribor.

30-letnik se tudi ob prisotnosti policistov ni želel umiriti in ni upošteval njihovih ukazov, zato so policisti morali uporabiti prisilna sredstva in mu odrediti pridržanje do streznitve.

Vročili so mu tudi plačilni nalog zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

maribor lokal žalitve gosti natakarica alkohol

Ponoči reševali zataknjen tovornjak

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
21. 12. 2025 09.59
To je šla plača in zimski regres.😄
Odgovori
0 0
Bolfenk2
21. 12. 2025 09.54
Dajte zapisati še nacionalnost gosta. Saj je vsakemu jasno da ni Slovenec.
Odgovori
+1
1 0
HUSO BOSS
21. 12. 2025 09.49
BOLNIK
Odgovori
+1
1 0
