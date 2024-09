Opit in brez izpita bežal pred policisti in trčil v njihov avto

Policista sta pri Dekanih poskušala zaustaviti voznika motorja, ki pa ni upošteval njunih navodil in je odpeljal dalje. Podala sta se za njim in ga za nekaj časa izgubila, nato spet izsledila in ustavila. 35-letni voznik je znova poskušal speljati in pri tem rahlo trčil v policijsko vozilo.