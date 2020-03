Opit in s težko nogo vozil po naselju: namesto 50 km/h kar 157 km/h

Mariborski prometni policisti so v ponedeljek med izvajanjem kontrole hitrosti v naselju Miklavž na Dravskem polju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, zaznali prehitrega voznika. Ponoči, nekaj po 23. uri, so z ročnim laserskim merilnikom hitrosti izmerili, da je voznik osebnega avtomobila, po Ptujski cesti iz smeri Maribora proti Loki, vozil s hitrostjo 157 km/h. Voznika so ustavili in mu v postopku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola. Ta je pokazal, da je imel voznik v organizmu 0,23 mg/l alkohola, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Zoper moškega so na sodišče podali obdolžilni predlog in sodišču predlagali, da mu začasno odvzame vozniško dovoljenje."Predpisana sankcija za storjeni prekršek je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk," so sporočili s PU Maribor.