Pijani voznici odvzeli izpit, po njo prišel sin, ki je prav tako 'napihal'

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med kontrolo prometa v Novem mestu ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje.

58-letnici so zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 900 evrov. Po voznico, ki so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, se je pripeljal sin, za katerega so policisti prav tako posumili, da vozi pod vplivom alkohola. Alkotest je bil tudi pri 34-letnem moškem pozitiven, saj je v litru izdihanega zraka imel 0,51 miligrama alkohola. Zato so policisti tudi njemu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in izrekli kazenske točke. icon-expand Za omenjeno kršitev se vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk, so še sporočili s PU Novo mesto. FOTO: Dreamstime