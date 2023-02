Opiti voznik v Mariboru trčil v mimovozeči avtomobil in pobegnil

Pobeglega voznika so nato izsledili nedaleč stran.

Mariborski policisti so v petek iskali voznika, ki je na Ulici talcev v Mariboru pri premiku svojega vozila trčil v mimovozeči avtomobil. Po trku sta voznika nastalo situacijo skušala rešiti sama s pogovorom. A ker se o krivdi nista uspela dogovoriti, je povzročitelj nesreče odpeljal s kraja dogodka.

Kljub temu so ga policisti uspeli kmalu izslediti. Ob tem so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je voznik v avto sedel opit. V litru izdihanega zraka je imel 0,71mg alkohola. Policisti so ga zato za 12 ur pridržali.

Poleg tega so mu izrekli kazen zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo na Okrajno sodišče v Mariboru podali obdolžilni predlog.